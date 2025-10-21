Alp Dağları nerede? Alp Dağları hangi şehirde, ülkede?

Toplamda sekiz farklı ülkenin sınırları içerisinde yer alan bu dağ sisteminin dünya üzerinde birçok seveni vardır. Alp Dağları, Avrupa’nın iklimini, bitki örtüsünü ve turizmini etkileyen en önemli dağ kuşaklarından biri olarak kabul edilir. Kültür ve turizmin buluştuğu bir coğrafyada olan Alp Dağları, doğal güzellikleri ve tarihi önemiyle göze çarpar. Bu anlamda Avrupa’nın beyaz tacı olarak nitelendirilir. Peki Alp Dağları hangi şehirde yer alıyor? Hangi şehirleri kapsıyor? İşte tüm detaylar…

ALP DAĞLARI NEREDE?

Alp Dağları nerede yer alıyor? Orta Avrupa’da yer alan Alp Dağları, Orta Avrupa ve Akdeniz arasında oldukça doğal bir sınırdır. Alp Dağları, batıdan doğuya uzanır. Bu kısımda yaklaşık olarak 1200 km boyunca uzandığı bilgisi vardır. İşte Alp Dağları hakkında bilgiler;

Batıda Fransa’nın Nice kenti yakınlarından başlar.

Doğuya doğru Avusturya ve Slovenya’ya kadar uzanır.

Bu dağların bilinen bir diğer ismi Alpler’dir. Alpler, Avrupa’nın en yüksek dağ silsilesi olmasının yanı sıra, kıtanın önemli su kaynaklarının da merkezi olma niteliğine sahiptir. Ayrıca bilinen birçok büyük nehir de bu dağlardan doğar. Ren, Po, Rhône, Tuna örnek olarak verilebilir.