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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Oyuncu Alp Navruz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Cilt bakımı yaptırdığını söyleyen Navruz, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rol aldığı dizinin bitmesi ile ilgili konuşan 30 yaşındaki oyuncu, "Bir hafta oldu final yapalı. Şu an proje okuyoruz ama daha çok kabul etmeme taraftarıyım. Dinlenmeye çalışıyorum. Onun dışında kendimi eğitime verdim" dedi.

Pandemi sürecinden dolayı yurt dışına çıkmayı düşünmediğini anlatan Alp Navruz, senaryo ve dil eğitimlerine başladığını sözlerini ekledi. Robert De Niro'nun teklifinin kendisini gururlandırdığını da anlatan Navruz, pandemi nedeniyle katılamadığını belirtti.

De Niro, pandemi öncesinde Ibiza'da vermeyi planladığı davete Türkiye'den Alp Navruz'u davet etmişti.