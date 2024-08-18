Alper Alpoğlu: Ali Koç'un statta olması hukuk dışı değildir

Alper Alpoğlu, X'te yaptığı paylaşım şöyle:

Belli bazı şahıslar ve hesaplar, Başkanımızın 90 günlük hak mahrumiyeti cezasına rağmen stada geldiğini, kuralsız hareket ettiğini kasten gündeme getirerek manipülasyon yapmaya çalışmaktadır. Gerçek şudur ki; Futbol Disiplin Talimatı 97/4'e göre kulüplerin başkan ve yöneticileri hakkında verilen hak mahrumiyeti cezaları çevirilebilmektedir. İlgili ceza da bu şekilde infaz edilmiştir. Dolayısıyla Başkanımızın statta olması ile ilgili kuralsız, hukuk dışı hiçbir durum yoktur.