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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alper Alpoğlu: Ali Koç'un statta olması hukuk dışı değildir - Fenerbahçe Haberleri

        Alper Alpoğlu: Ali Koç'un statta olması hukuk dışı değildir

        Süper Lig'in ikinci haftasında dün akşam oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananlara dair Fenerbahçe Yöneticisi Alper Alpoğlu'ndan bir açıklama geldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.08.2024 - 15:42 Güncelleme: 18.08.2024 - 15:42
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        "Statta olması hukuk dışı değildir"
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        Alper Alpoğlu, X'te yaptığı paylaşım şöyle:

        Belli bazı şahıslar ve hesaplar, Başkanımızın 90 günlük hak mahrumiyeti cezasına rağmen stada geldiğini, kuralsız hareket ettiğini kasten gündeme getirerek manipülasyon yapmaya çalışmaktadır. Gerçek şudur ki; Futbol Disiplin Talimatı 97/4'e göre kulüplerin başkan ve yöneticileri hakkında verilen hak mahrumiyeti cezaları çevirilebilmektedir. İlgili ceza da bu şekilde infaz edilmiştir. Dolayısıyla Başkanımızın statta olması ile ilgili kuralsız, hukuk dışı hiçbir durum yoktur.

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