Alper Alpoğlu: Ali Koç'un statta olması hukuk dışı değildir
Süper Lig'in ikinci haftasında dün akşam oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşananlara dair Fenerbahçe Yöneticisi Alper Alpoğlu'ndan bir açıklama geldi
Alper Alpoğlu, X'te yaptığı paylaşım şöyle:
Belli bazı şahıslar ve hesaplar, Başkanımızın 90 günlük hak mahrumiyeti cezasına rağmen stada geldiğini, kuralsız hareket ettiğini kasten gündeme getirerek manipülasyon yapmaya çalışmaktadır. Gerçek şudur ki; Futbol Disiplin Talimatı 97/4'e göre kulüplerin başkan ve yöneticileri hakkında verilen hak mahrumiyeti cezaları çevirilebilmektedir. İlgili ceza da bu şekilde infaz edilmiştir. Dolayısıyla Başkanımızın statta olması ile ilgili kuralsız, hukuk dışı hiçbir durum yoktur.