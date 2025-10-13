Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Alperen Duymaz'ın çekirdek aile paylaşımı - Magazin haberleri

        Alperen Duymaz'ın çekirdek aile paylaşımı

        Alperen Duymaz, oğlunun 1'inci yaş gününü eşiyle birlikte evde kutladı. Oyuncu, ilk aile paylaşımında "İki gözümün iki nuru" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 21:06 Güncelleme: 13.10.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çekirdek aile paylaşımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2020'de çocukluk aşkı Kübra Kelkit ile evlenen oyuncu Alperen Duymaz, geçtiğimiz ekim ayında ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve çift, oğullarına Gün Han adını vermişti.

        Alperen Duymaz, bebeğinin 1’inci yaş gününü eşiyle birlikte evde düzenlediği bir partiyle kutladı.

        Ünlü oyuncu, çekirdek ailesiyle birlikte sosyal medya hesabından ilk kez bir paylaşım yaparak, "İki gözümün iki nuru" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Alperen Duymaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan havada 'Netanyahu' diplomasisi
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Ateşkesin ardından ilk esir takası
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Mısır'da tarihi barış zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        13 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        13 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Litvanya'da Szymanski'nin gecesi!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        Yerli araçta yeniden yükseliş beklentisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        IMF’den çalışana kreş desteği önerisi
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Bir sanatçı daha... Sahnede can verdi!
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Türkiye'de 5 bin ton altın var
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!