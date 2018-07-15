Makaron'un haberine göre, ‘Çukur’ dizisindeki ‘Komiser Emrah’ karakteriyle dikkat çeken Alperen Duymaz, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Önceki gün kiraladığı teknede yalnız görünen oyuncu, bu kez sarışın bir güzelle objektiflere yansıdı.

Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Duymaz’ın sık sık kız arkadaşına ‘Gazeteciler olabilir’ demesi dikkatlerden kaçmadı. Her ihtimale karşı denize ayrı ayrı giren çift, tedbiri elden bırakmadı.

Duymaz, aldığı erzakları tekneye yerleştirirrken kız arkadaşı da denize girmeye çalıştı. Dengesini kaybeden sarışın güzel, denize düşerek kendisini bir anda suda buldu. Bu olaya aldırış etmeyen oyuncu, daha sonra teknenin kaptanının gelmesi ile denize açıldı.