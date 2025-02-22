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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'den galibiyete 'double-double' katkı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den galibiyete 'double-double' katkı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Minnesota Timberwolves'u 121-115 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:41
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        Alperen'den galibiyete 'double-double' katkı!
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        NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda 4. sırada yer alan Rockets, konuk ettiği Timberwolves'u 6 sayı farkla yendi.

        Rockets'ta Jalen Green 35 sayı, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 24 sayı ve 13 ribauntla oynadı.

        Timberwolves'ta ise Anthony Edwards'ın 37 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        CAVALIERS'TAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

        Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers konuk ettiği New York Knicks'i 142-105 yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

        Cavaliers'ta Donovan Mitchell 27, Evan Mobley ise 21 sayı kaydetti.

        Knicks'te Jalen Brunson 26, Karl-Anthony Towns ise 23 sayı atmasına rağmen performansları galibiyet için yeterli olmadı.

        SONUÇLAR

        Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 142-105

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        Orlando Magic-Memphis Grizzlies: 104-105

        Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 101-104

        Toronto Raptors-Miami Heat: 111-120 (Uzatmada)

        Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 111-103

        San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 110-125

        Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 121-115

        Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 107-130

        Sacramento Kings-Golden State Warriors: 108-132

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