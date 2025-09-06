Habertürk
        Alperen Şengün'den maç saatine tepki - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'den maç saatine tepki

        A Milli Erkek Basketbol Takımımızın yıldızlarından Alperen Şengün, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından maç saatine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2025 - 14:27 Güncelleme: 06.09.2025 - 14:27
        Alperen Şengün'den maç saatine tepki!
        FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükselen 12 Dev Adam'da Alperen Şengün, galibiyeti değerlendirdi.

        "BÖYLE SAATLERDE HER TAKIMIN ŞANSI OLABİLİR"

        Karşılaşma sonrası maçın saatine tepki gösteren Şengün, "Her gün iyi oynayacağız diye bir şey yok. Bugün de kötü günlerimizden biriydi. İkinci yarı daha sert çıktık, maçın kontrolünü elimize aldık.

        İsveç'ten çok iyi takımız ama maç 12:00'de! böyle saatlerde her takımın şansı olabilir! Biz vazgeçmedik ve oyunu kazandık." ifadelerini kullandı.

