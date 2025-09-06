Alperen Şengün'den maç saatine tepki!

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükselen 12 Dev Adam'da Alperen Şengün, galibiyeti değerlendirdi.

"BÖYLE SAATLERDE HER TAKIMIN ŞANSI OLABİLİR"

Karşılaşma sonrası maçın saatine tepki gösteren Şengün, "Her gün iyi oynayacağız diye bir şey yok. Bugün de kötü günlerimizden biriydi. İkinci yarı daha sert çıktık, maçın kontrolünü elimize aldık.

İsveç'ten çok iyi takımız ama maç 12:00'de! böyle saatlerde her takımın şansı olabilir! Biz vazgeçmedik ve oyunu kazandık." ifadelerini kullandı.