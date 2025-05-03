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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün double-double yaptı, Rockets seriyi eşitledi! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün double-double yaptı, Rockets seriyi eşitledi!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında milli oyuncu Alperen Şengün'ün etkili bir performans sergilediği maçta Houston Rockets, Golden State Warriors'ı 115-107 yenerek seriyi 3-3 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 10:09 Güncelleme: 03.05.2025 - 10:09
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        Alperen'li Rockets seriyi eşitledi!
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        NBA play-off'larında tek müsabaka yapıldı. Batı Konferansı ikincisi Rockets, deplasmanda konferans yedincisi Warriors'ı ilk tur 6. maçında mağlup ederek seriyi 7. maça taşıdı.

        Rockets'ta forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, mücadeleyi 21 sayı ve 14 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalmayla tamamladı. Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı Rockets'ta Fred VanVleet ise 29 sayı, 8 asist ve 8 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

        Warriors'ta ise Stephen Curry 29, Jimmy Butler de 27 sayı kaydetti.

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