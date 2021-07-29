19 yaşındaki milli basketbolcumuz Alperen Şengün, NBA draftlarında bu akşam boy gösterecek. İşte Alperen Şengün ile ilgili bilgiler...

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

25 Temmuz 2002 doğumlu olan Alperen Şengün, 201 cm boyunda olup uzun forvet ve pivot olarak görev almaktadır. Kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübü'nde başlayan Alperen, 2018-2019 sezonunda TBL'de Bandırma Kırmızı ekibiyle 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı.

2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile BSL'de 22 karşılaşmada süre alan genç basketbolcu; 5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı. 55 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyme başarısı gösteren Alperen Şengün, 2020-2021 sezonu öncesinde Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yıldız oyuncu bu yıl ise NBA'de draft edilmeyi bekliyor...