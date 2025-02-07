Alperen Şengün'ün çabası Houston'a yetmedi

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti.

Minnesota Timberwolves, Target Center'da karşı karşıya geldiği Houston Rockets'ı 127-114'lük skorla mağlup etti ve 29. galibiyetini elde etti. Minnesota'da Anthony Edwards 41 sayı, 7 ribaund ile ön plana çıkarken, Mike Conley 16 sayı ve Naz Reid de 15 sayıyla katkı verdi. Ligde üst üste 5, toplamda 19. yenilgisini alan Houston'da ise milli basketbolcu Alperen Şengün 32 dakika süre aldığı maçta 16 sayı, 10 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Jalen Green de 28 sayıyla mücadele etti.