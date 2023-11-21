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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün çılgın performansı, Houston Rockets'a yetmedi - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün çılgın performansı, Houston Rockets'a yetmedi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets'ı 121-116 mağlup etti. Alperen Şengün'ün 30 sayı 13 ribauntluk performansı yeterli olmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:09 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:10
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        Alperen'in çılgın performansı yetmedi
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        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, sahasında Houston Rockets'ı 121-116 mağlup etti.

        NBA'de normal sezona 8 maçla devam edildi. Altı maçtır kaybeden Warriors, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün etkili performansına rağmen Rockets'ı 5 sayı farkla yenerek salondan galibiyetle ayrıldı.

        Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı, 5 ribaunt, Klay Thompson 20 sayı, Chris Paul 15 sayı, 12 asistle galibiyete katkıda bulundu.

        Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 30 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı konuk takımda, Jabari Smith 17 sayı, Dillon Brooks ve Jalen Green 16 sayıyla oynadı.

        SPURS, GALİBİYETİ UNUTTU

        Sahasında Los Angeles Clippers'a 124-99 yenilen San Antonio Spurs, üst üste 9. mağlubiyetini aldı.

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        Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 17 sayı, 5 ribauntluk performans sergilediği Spurs'te, Keldon Johnson 22 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

        Paul George'un 28, Kawhi Leonard'ın 21 sayıyla oynadığı Clippers'ta ise James Harden 13 sayı, 10 asist, Russell Westbrook 10 sayı, 6 asistlik katkı verdi.

        SONUÇLAR

        Detroit Pistons-Denver Nuggets: 103-107

        Charlotte Hornets-Boston Celtics: 121-118 (uzatmada)

        Washington Wizards-Milwaukee Bucks: 129-142

        New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 129-93

        Minnesota Timberwolves-New York Knicks: 117-100

        San Antonio Spurs-Los Angeles Clippers: 99-124

        Chicago Bulls-Miami Heat: 100-118

        Golden State Warriors-Houston Rockets: 121-116

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