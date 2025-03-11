Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets kazandı!

NBA'de 12 maç oynandı. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Rockets, konuk ettiği Magic'i 13 sayı farkla yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Jabari Smith, 20 sayı kaydederken milli oyuncu Alperen Sengun ise 14 sayı, 14 ribaunt, 4 asist ve 1 blok ile galibiyete katkı verdi.

Magic'te Paolo Banchero, 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

CURRY, 4 BİN ÜÇLÜK SAYISINA ULAŞAN İLK OYUNCU OLACAK

Golden State Warriors konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 130-120 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Warriors'ta Stephen Curry, 5 üçlük ile birlikte toplam 24 sayı atarken bir NBA maçında 2 üçlük daha attığında NBA tarihinde 4 bin üçlük sayısına ulaşan ilk oyuncu olacak.

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Blazers'ta Deni Avdija, 34 sayı, Anfernee Simons ise 32 sayı kaydetti.

JOKIC'TEN 35 SAYI, 18 RİBAUNT Batı Konferansı'nda Denver Nuggets deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 140-127 mağlup etti. Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı, 18 ribaunt ve 8 asist ile oynarken Jamal Murray ise 34 sayı kaydetti. Thunder'da Luguentz Dort 26 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 25 sayı attı.