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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets kazandı! - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Rockets kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Orlando Magic'i 97-84 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:08
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        Alperen double-double yaptı, Rockets kazandı!
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        NBA'de 12 maç oynandı. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Rockets, konuk ettiği Magic'i 13 sayı farkla yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

        Rockets'ta Jabari Smith, 20 sayı kaydederken milli oyuncu Alperen Sengun ise 14 sayı, 14 ribaunt, 4 asist ve 1 blok ile galibiyete katkı verdi.

        Magic'te Paolo Banchero, 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        CURRY, 4 BİN ÜÇLÜK SAYISINA ULAŞAN İLK OYUNCU OLACAK

        Golden State Warriors konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 130-120 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

        Warriors'ta Stephen Curry, 5 üçlük ile birlikte toplam 24 sayı atarken bir NBA maçında 2 üçlük daha attığında NBA tarihinde 4 bin üçlük sayısına ulaşan ilk oyuncu olacak.

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        Blazers'ta Deni Avdija, 34 sayı, Anfernee Simons ise 32 sayı kaydetti.

        JOKIC'TEN 35 SAYI, 18 RİBAUNT

        Batı Konferansı'nda Denver Nuggets deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 140-127 mağlup etti.

        Nuggets'ta Nikola Jokic 35 sayı, 18 ribaunt ve 8 asist ile oynarken Jamal Murray ise 34 sayı kaydetti.

        Thunder'da Luguentz Dort 26 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 25 sayı attı.

        ADEM BONA'DAN 12 SAYI

        Atlanta Hawks konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 132-123 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

        Hawks'ta Dyson Daniels, 25 sayı kaydederken 76ers'ta Quentin Grimes'in 35 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

        76ers forması giyen milli basketbolcu Adem Bona ise 12 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 blokla oynadı.

        SONUÇLAR

        Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 132-123

        Boston Celtics-Utah Jazz: 114-108

        Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers: 111-108

        Miami Heat-Charlotte Hornets: 102-105

        Toronto Raptors-Washington Wizards: 119-104

        Chicago Bulls-Indiana Pacers: 121-103

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        Houston Rockets-Orlando Magic: 97-84

        Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 120-118

        Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 127-140

        San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 129-133

        Golden State Warriors-Portland Trail Blazers: 130-120

        Sacramento Kings-New York Knicks: 104-133

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