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        Haberler Magazin Altan Çiloğlu son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Altan Çiloğlu son yolculuğuna uğurlandı

        Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayata veda eden ressam şair Altan Çiloğlu, İzmir'in Foça ilçesindeki bir kafeteryada düzenlenen törenin ardından Foça Yeni Kabristanı'nda toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 08:16 Güncelleme: 16.08.2024 - 08:16
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        İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan şair ve ressam Altan Çiloğlu, bir süredir kanser ve böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde, hayatını kaybetti.

        Altan Çiloğlu için son yıllarda zamanının önemli bir bölümünü geçirdiği ve Foça'nın sanat merkezi gibi çalışan bir kafede tören düzenlendi. Törende Çiloğlu'nun şiirleri, sevdiği şarkılar, türküler okundu, anıları paylaşıldı.

        Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende yazar şair Ataol Behramoğlu, Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, yerel tarih araştırmacısı turizmci Sebahattin Karaca, mimar Aksel Ağan, ressam Leyla Buhara, eğitimci Yılmaz Mızrak, müzisyen Haluk Çetin, dostları Levent Onan, Özgül Turunçoğlu, Emine Deniz Başkurt, Mukaddes Yarba, Güler Sandallı, Mehmet Gümüş ve eşi Nuray Çiloğlu yaptıkları konuşmalar, okudukları şiirler ve sevdiği şarkılarla Altan Çiloğlu'nu selamladı.

        "ÖLÜM VE YAŞAM BİR BÜTÜNÜ OLUŞTURUR"

        Şair Ataol Behramoğlu, yaptığı konuşmada John Steinbeck'in bir eserine gönderme yaparak bir yerde bir ölen olduğunda oranın yurt olduğunu, sanat faaliyetleriyle tanınan kafenin de bu ölüm ve uğurlamayla kendileri için bir yurt gibi olduğunu söyledi. Behramoğlu, "Burası bizim için artık bir yurt gibi oldu. Çünkü çok değerli bir insanımızı buradan uğurluyoruz. Yaşam ne kadar hakiki ise ölümde o kadar hakikidir. Ölüm ne kadar hakiki ise yaşam da o kadar hakikidir. Ölüm ve yaşam bir bütün oluşturur. Bu uğurlayış bana bu duyguyu da yaşattı. Sevgili Altan'da Erzurumlu olduğu kadar birazda deliydi. Deli bir Erzurumlu idi. Ölümle sona erecek hayatta çok fazla akıllı olmaya da gerek yok. Biraz deli olmak iyidir. Altan böyle biriydi. Uğurlar olsun sevgili kardeşim" dedi.

        Törenin ardından alkışlarla omuzlara alınan Altan Çiloğlu'nun tabutu cenaze aracına taşındı. Çiloğlu'nun arkasında oluşturulan kortejle Fatih Camii'ne götürülen cenazesi, burada kılınan namazın ardından Foça Yeni Kabristanı'nda toprağa verildi.

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