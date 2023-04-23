Altay, Spor Toto 1.Lig'in 34. haftasında İzmir derbisinde Göztepe'yi ağırladı.
Süper Lig'e çıkma hesapları yapan Göztepe alt sıralardan kurtulmak isteyen Altay ile 1-1 berabere kalarak play - off iddiasını sürdürdü.
Karşılaşmanın 76. dakikasında Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao'nun kaydettiği penaltı golüyle öne geçen Altay üstünlüğünü koruyamadı ve 90+3. dakikada Atınç Nukan'ın golüne engel olamadı. Maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Göztepe yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Ligde Göztepe 54 puanda 7. sırada kendine yer bulurken Altay 33 puan ile 13. sırada yer aldı.
YORUMLAR