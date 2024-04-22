Altay 2 aydır puana hasret!

Trendyol 1. Lig’de mali ve sportif açıdan tarihinin en karanlık günlerini geçiren Altay, iki hafta önce Eyüpspor’a karşı mağlubiyet alarak matematiksel olarak da 1. Lig’e veda etti. Bu sezon içerisinde zaman zaman galibiyet serilerine imza atan siyah-beyazlılar, son iki aydır puan veya puanlara hasret kaldı. Son puanını 23 Şubat’ta oynanan Giresunspor karşılaşmasında alan İzmir ekibi, o süreçten sonra çıktığı 7 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Altay, yaklaşık 2 aydır ne galibiyet ne de beraberlik sevinci yaşayamadı.