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Altay'da gözler Mustafa Denizli'de

TFF 1'inci Lig'de Altay'ı Play-Off'tan Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli'nin göreve devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor

Altay'da gözler Mustafa Denizli'de
DHA

Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı kulübe 38 yıl sonra bu kez teknik adam olarak dönen ve İzmir temsilcisinin 18 yıllık Süper Lig hasretine son veren Mustafa Denizli'nin sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Görevi kabul ederken kulüpten ücret talep etmeyen ve kendisine verilmesi gereken ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının Süper Lig'de de kulüpte kalması bekleniyor.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Mustafa hocamız her zaman bu kulübün bir parçası. Tabii ki de hocamız bu kulüpte her zaman var olacak. İstediği şekilde bu kulüpte devam edecek. Devam etmek istediği sürece devam edecek" derken, 71 yaşındaki Mustafa Denizli'nin siyah-beyazlı kulüpte farklı bir görev alabileceği de öğrenildi. Deneyimli teknik adam, Play-Off'lar öncesi verdiği bir röportajda, "Altay'da hedefimize ulaştığımız zaman belki unvanım değişir. Bundan sonra İzmir'den ayrılmayı hiç düşünmüyorum" ifadelerine yer vermişti.

ERHAN SÖZLEŞME UZATTI

Altay'da sol kanat Erhan Çelenk sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Siyah-beyazlı yönetim İstanbulspor'la deplasmanda oynanan Play-Off yarı final maçı öncesi Erhan'la masaya oturup yeniden el sıkıştı. Altay formasıyla kariyerindeki 7'nci şampiyonluğu elde eden tecrübeli futbolcu bu sezon 7 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi. Altınordu ile oynanan final maçının ikinci yarısında oyuna giren Erhan, son asistini kendisi gibi ikinci 45'te oyuna alınan Marco Paixao'ya yaptı.

İLAÇ GİBİ GELECEK

Süper Lig'e 18 yıl sonra geri dönen Altay, mali anlamda da büyük bir rahatlama yaşayacak. Başkan Özgür Ekmekçioğlu son olarak kulübün borcunun 88 milyon TL olduğunu açıklamıştı. Süper Lig'de yeni sezonda 18 milyon TL ayak bastı parası alacak siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sezon boyunca 36 milyon TL kesin gelir elde edecek. Alacağı galibiyet ve beraberliklere göre Altay'ın yıllık geliri en az 60 milyon TL olup, tribün ile ekstra sponsor gelirleriyle yıllık kazancı 100 milyon TL'ye kadar ulaşacak. İzmir ekibi başarılı bir sezon geçirmesi halinde toplam borcunu kapatabilecek.

AYAKLARI YERE BASACAK

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, yeni sezonda Süper Lig'de ayakları yere basan bir takım olacaklarını söyledi. Başkan Ekmekçioğlu, "Biz Süper Lig'de ayakları yere basan, yetiştirici kimliğini ön plana çıkaran bir Altay yaratmaya çalışacağız. Çok üst düzey transferlerdense bizim politikamız daha reel olacak" mesajı verdi.

BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR

Altay yönetimi İstanbul'da kendilerine tesislerinin kapılarını açan Beşiktaş'a teşekkür etti. İzmir temsilcisi, "Play-Off yarı final ve final müsabakaları öncesinde profesyonel futbol takımımızı Nevzat Demir Tesisleri'nde misafir eden ve kaldığımız süre boyunca takımımızın evindeymiş gibi hissetmesini sağlayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'ye Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın'a ve takımımıza gözü gibi bakan tüm çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi. Beşiktaş da İzmir'de Fraport-Tav Antalyaspor'la oynayıp 2-0 kazandığı Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi son antrenmanını Altay'ın Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.

BURAK SEKİN'İN KUPA SEVİNCİ

Altay altyapısında forma giyen Şehit Polis Fethi Sekin'in genç milli futbolcu oğlu Burak Tolunay, Altınordu ile Altay arasında İstanbul'da oynanan Play-Off finalinin heyecanını tribünden yaşadı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun misafiri olarak Altyapı Direktörü Mahmut Gözüaçık ile birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali izleyen Burak, son düdüğün ardından kupa sevincine ortak oldu. Son olarak U16 Milli Takımı'na davet edilen genç futbolcu arkadaşlarıyla birlikte Altay'ın Brezilyalı oyuncusu Mossoro ile hatıra fotoğrafı da çekildi.

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