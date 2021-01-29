Altay'da lisans sevinci

Siyah-beyazlılarda transfer yasağı nedeniyle geçen haftaki Yılport Samsunspor maçında lisansları çıkmayan forvet Deniz Kadah, Brezilyalı 10 numara Mossoro, sol bek Mehmet Erdem Uğurlu, stoper Murat Akça, sağ bek Cebrail Karayel ve orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım'ın lisansları Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmiyet kazandı. Siyah-beyazlılar, pazartesi günü evinde oynayacağı İstanbulspor maçında yeni transferlerinden faydalanabilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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