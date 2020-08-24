Altay'da Quaresma heyecanı

TFF 1. Lig kulüplerinden Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun Ricardo Quaresma konusunda sessizliğini bozup Portekizli yıldıza transfer teklif ettiklerini doğrulaması heyecana neden oldu.

Quaresma iddialarını ilk kez doğrulayan Ekmekçioğlu, "Dünya çapında kendini kanıtlamış bir oyuncu. Görüşmelerimiz oldu, halen de devam ediyor. Onun da konuştuğu başka kulüpler var. Bu bir süreç olumlu ya da olumsuz olur bilemiyorum. Gündemimizde o mevkide boşluk var. Birkaç oyuncuyla daha görüşmelerimiz devam ediyor. Takımımızın menfaatleri için hangisi doğruysa ona göre süreç ilerleyecek" diye konuştu.

İzmir ekibini Süper Lig'e çıkarmak için kolları sıvayan Başkan Ekmekçioğlu, "Biz her zaman ligde en iyisini yapacağımızı söylüyoruz. Favori ilan edilmek güzel bir duygu. İnşallah bunun arkasında durabilir ve hakkını da verebiliriz. Bunun için çok çalışacağız. Erken takım kurup iyi transferler yapmaya çalıştık. Süper Lig'de önümüzdeki sene yabancı oyuncu sınırlaması gündeme gelebilecek. Yerli ve yabancı oyuncu tercihlerimizde planlamayı ona göre yapmaya çalışıyoruz. Şu an görüştüğümüz iki oyuncu var. Onlarla da anlaşmak istiyoruz. Özellikle 10 numara bakıyoruz. Hücum hattına sürpriz bir isim alabiliriz" dedi.