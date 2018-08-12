ALTAY: 1 - ÜMRANİYESPOR: 0
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Muhammet Yumak
Altay: Emre Koyuncu, Eugenio (Dk. 76 İhsan Furkan Deniz), Metin Yüksel, Aganovic, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 48 Atakan Rıdvan Çankaya), Yasin Palaz, Paixao, Kappel (Dk. 56 İbrahim Akın), İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya
Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Leandrinho (Dk. 67 Atabey Çiçek), Oğuz Ceylan, Serkan Göksu (Dk. 74 Bahadır Taşdelen), Recep Aydın, Mücahit Albayrak, Dialiba, Tarık Tekdal
Gol: Dk. 70 Atakan Rıdvan Çankaya (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 17 Tarık Tekdal (Ümraniyespor), Dk. 73 Metin Yüksel (Altay)
ADANASPOR: 1 - TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: 1
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin, Orkun Aktaş, Cem Özbay
Adanaspor: Karacic, Renan Diniz, Berkan Yıldırım, Hakan Barış, Veli Kızılkaya, Kenan Karışık (Dk. 46 Feczesin), Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Bilal Yener Arıca), Bumba, Göksu Alhas, Abdulkadir Özdemir, Ahmet Dereli (Dk. 72 Eren Keleş)
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Doğan, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk (Dk. 90 Kadir Bekmezci), Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Bjarnason, Tatos, Eren Çinkılınç (Dk. 86 Orhan Şam), Kadir Taşoğlu, Bagayoko, Ahmet Aras
Goller: Dk. 65 Mehmet Yiğit (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 77 Renan Diniz (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 10 Bumba, Dk. 77 Eren Keleş, Dk. 83 Gökhan Sazdağı (Adanaspor), Dk. 40 Emre Öztürk, Dk. 61 Kadir Taşoğlu, Dk. 83 Tatos (Tetiş Yapı Elazığspor)
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