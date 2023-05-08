Altay girdaptan çıktı

DHA

Ligde düşme hattının 4 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alan 37 puanlı İzmir ekibi bu haftayı bay geçirip, son maçında Tuzlaspor'u konuk edecek. Küme düşen son takım Gençlerbirliği (34), Altınordu (34) ya da Erzurumspor (33) olacak. Sezon sonunda ikili, üçlü ve dörtlü averaj ihtimallerinde rakiplerine karşı üstünlüğü bulunan Altay, küme düşme olasılığını matematiksel olarak ortadan kaldırdı.

Denizlispor galibiyetinin ardından orta yuvarlakta kenetlenerek diğer karşılaşmaların bitmesini bekleyen Altaylılar, son düdüklerle birlikte büyük sevinç yaşadı. Tribünleri tek tek gezerek ligde kalma sevincini taraftarlarıyla paylaşan siyah-beyazlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı uzun süre, "Büyük Altay" tezahüratlarıyla inletti. Altay Başkanı Ayhan Dündar taraftarlara üçlü çektirip, futbolcularla kucaklaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar Başkan Dündar'a sevgi gösterisinde bulundu. Altay'da ilk deneyimini yaşayan Teknik Direktör Tuna Üzümcü de kümede kalmayı ailesiyle birlikte kutladı.

YÖNETİM ATEŞTEN GÖMLEK GİYDİ

Geçen sezon Süper Lig'den 400 milyon TL'ye yakın borçla düşen siyah-beyazlıların 28 Nisan 2022'deki ilk genel kurulu yaşanan olaylarla gündeme oturdu. Özgür Ekmekçioğlu'nun görevi bıraktığı ve yumrukların havada uçuştuğu kongreden sonra ağır borç yükü ve A takım kadrosunun dağılma noktasına gelmesi nedeniyle uzun süre camiadan yönetime talip olan bir grup çıkmadı. İzmir temsilcisinde 20 Mayıs 2022'de yapılan ikinci seçim öncesi ismi başkan adaylığı için anılan kulübün sembol ismi Mustafa Denizli, son anda aday olmaktan vazgeçti. Büyük bir belirsizlik içinde başlayan kongrede sürpriz bir listeyle göreve talip olan ve seçilen Ayhan Dündar ile arkadaşları ateşten gömlek giydi.

DIŞ TRANSFER YAPAMADI

Altay'da kendilerinin de taraftar olduğunu belirten yeni yönetim transfer yasağının sürmesi nedeniyle kadroya başka takımlardan takviye yapamadı. Siyah-beyazlılar, iç transferde sözleşmeleri sona eren 8 tecrübeli futbolcuyu uzun süren görüşmeler sonrası ikna ederek takımda tutmayı başardı. Kadrosunu altyapıdan yetişen gençleriyle takviye eden Altay yönetimi, her ihtimale karşı sezon başlamadan A takım antrenörü 41 yaşındaki Murat Uluç'u futbola döndürerek lisans çıkardı.

PUANI SİLİNDİ, TARAFTARSIZ KALDI

Altay sezon ortasında Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle 3 puanının silinmesiyle darbe aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca olaylı Göztepe derbisi sonrası hükmen mağlup sayılırken, iç sahada 6 maçını seyircisiz oynama cezası alarak tribün gücünden mahrum kaldı. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi sonrası kümede kalma yarışındaki rakipleri hükmen galibiyetlerle 6'şar puan kazanırken, Altay ise 3 puan hanesine yazdırdı. Tüm olumsuzluklara rağmen kümede kalmayı başaran Altay, lige tutunarak taraftarının yüzünü güldürdü.

İBRAHİM AKMAN'DAN MESAJ

Altay'da son kongrede başkan adaylığı gündeme gelen ancak aday olmayan iş insanı İbrahim Akman, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla camiaya mesaj verdi. Mevcut yönetimi maddi olarak dışarıdan desteklediği belirtilen Akman, "Eski yönetimin bıraktığı enkaza rağmen bu sene ligde kalmak çok çok önemliydi. Bu zor süreci göğüsleyerek en büyük övgüyü hak eden Ayhan Dündar ve yönetim kurulundaki her bir arkadaşımızı, Tuna Üzümcü hocayı ve genciyle tecrübelisiyle tüm futbolcularımızı tebrik ediyorum. Artık kısa vadeli hedefleri bir kenara bırakıp Altay'ın geleceğini inşa etmek zorundayız. Bunun için gerekli radikal adımları atmalı ve çocuklarımıza birine ait olmayan Altay bırakmak ana amacımız olmalıdır. Son olarak kimse unutmasın ki, Altay küllerinden doğmayı sever. Altay, Altaylılarındır" dedi.