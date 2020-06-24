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Altaylı Kappel'den Eskişehirspor maçı uyarısı

TFF 1. Lig'de 27 Haziran Cumartesi günü Eskişehirspor'a konuk olacak Altay'ın Hollandalı futbolcusu Leandro Kappel, hiçbir maçın sahada oynanmadan kazanılmadığını aktararak, "Rakibi hafife alırsak bize cezayı keserler." ifadelerini kullandı.

Altaylı Kappel

Kappel, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig yolunda Akhisarspor engelini galibiyetle aştıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Altay'ın Eskişehirspor'u rahat yeneceği yönünde yorumlar gördüğünü bildiren Kappel, şunları kaydetti:

"Hiçbir maç sahada oynanmadan kazanılmıyor. Rakip ligin dibinde yer alabilir. Hafta sonu Erzurumspor ile bir maç oynadılar. Son sırada bile olsalar rakipleri onları son saniyelerde bulduğu golle yenmeyi başardı. Bu nedenle bizim bu maça da aynı şekilde çok iyi konsantre olup hazırlanmamız gerekiyor. Rakibi hafife alırsak bize cezayı keserler. Biz her maça olduğu gibi bu maça da üç puan parolasıyla hazırlanıp kazanmak istiyoruz."

Kappel, ligde kalan 5 haftada her maçı tek tek düşündüklerini belirterek, "Her maçın öyküsü başka. Tabii ki hedefimiz Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak. Biz her maça tek tek bakıyoruz. Her maçımızı kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz. Büyük Altay taraftarını statlarda yanımızda göremesek de onların desteğini çok yakından hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

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