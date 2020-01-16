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HaberlerGündemAltı yıllık sırrı özel ekip özecek

Kayıp iş adamları için özel ekip devrede

Trabzon’da 6 yıl önce kaybolan Mehmet Kaplan ve Köksal Kol adlı iki iş adamının bulunması için özel bir ekip görevlendirildi. Cinayet ihtimali üzerinde duran emniyet güçleri, kayıp iş adamlarını bulmak için dosyayı incelemeye aldı.

Kayıp iş adamları
HABERTURK.COM

 

Trabzon’un Sürmene İlçesi’nde 26 Haziran 2014 tarihinde ortadan kaybolan Mehmet Kaplan ve Köksal Kol adlı iki iş adamının bulunması için dosya tozlu raflardan indirildi. Görevi yeni devralan Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper’in talimatıyla dosya yeniden açıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, cinayet ihtimali üzerinde duran özel ekip, kayıp iş adamlarını bulmak için dosyayı incelemeye aldı. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekiplerinden oluşturan özel ekibin, kayıp Kaplan ve Kol'un telefonlarının son kez nereden sinyal verdiğini tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.

Titiz bir çalışma başlatan özel ekibin kayıpları bulmak için üç kişinin üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Yurt dışına çıkış yapmadığı belirlenen iki kayıp iş adamının kaçırıldığı ihtimali üzerinde duran özel ekip, öncelikli olarak Mehmet Kaplan ve Köksal Kol’un iş yaptığı kişileri araştırıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A MEKTUP YAZDI

Kayıp iş adamlarından Mehmet Kaplan'ın kızı Elif Kaplan, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak, babasının bulunması için yardım istemişti. Elif Kaplan "Tayyip Amca" diye başladığı mektubunda, "Herkesin derdine çare oluyorsunuz. Bizim tek derdimiz, babamıza kavuşmak. Babamı çok özledim. Hiçbir baba çocuğunu bırakıp bir yere gitmez. Benim babam da öyle bir babaydı. Bunun için sizden yardım istiyoruz. Tayyip Amca lütfen babamı bana getir" ifadelerine yer vermişti.

Öte yandan gözaltına alına iki kişi sorgulandıktan sonra serbest bırakılmıştı. Yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kalmıştı.

 

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