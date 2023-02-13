ALTIN FİYATLARI 13 Şubat Pazartesi günü yani haftanın ilk iş gününe düşüşle başladı. Geçtiğimiz haftayı 128 lira seviyesinde kapatan gram altın fiyatları yeni haftaya 125 lira seviyesinde başladı. Çeyrek altın ise 1840 lira seviyelerinden işlem görüyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilen güncel rakamlar...

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