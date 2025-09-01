Habertürk
Habertürk
        ALTIN FİYATLARI 2 EYLÜL 2025: Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altını, tam altın, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu?

        Altın haftaya yükselişle başladı! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 2 Eylül Salı günü için araştırılıyor. Yeni ayın ve yeni haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasında rekor serisi devam ediyor. ABD'de Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler altındaki yükselişi desteklemeye devam ediyor. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ata ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 07:44 Güncelleme: 02.09.2025 - 00:21
        1

        Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, yükseliş trendini yeni ayın ve yeni haftanın ikinci işlem gününde de sürüyor. Altının ons fiyatı saat an itibarıyla 3.469 dolar seviyesinde seyrediyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapan kişiler veya düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın alacak olanlar "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2 Eylül 2025 Salı 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam ve ons altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.592,7290

        Satış: 4.593,2320

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.468,97

        Satış: 3.469,68

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.348,7600

        Satış: 7.510,3600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 29.398,8800

        Satış: 29.953,1300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 29.719,00

        Satış: 29.905,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.654,75

        Satış: 15.024,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 29.401,37

        Satış: 29.956,69

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 30.223,23

        Satış: 30.977,40

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.500,44

        Satış: 3.483,94

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.158,72

        Satış: 4.376,15

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 74.024,00

        Satış: 74.649,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
