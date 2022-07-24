ALTIN FİYATLARI 24 Temmuz Pazar günü Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 24 Temmuz güncel çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış - satış tablosu

Altın fiyatları sayfası için tıklayınız...