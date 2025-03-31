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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 31 MART 2025: Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 31 Mart 2025 Pazartesi günü yani bayramın ikinci günü için araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı vergi kararı sonrası yükselişini sürdürüyor. Son bir haftadır ons bazında artış seyrini sürdüren altındaki son durum, piyasaların kapalı olduğu şu dönemde merak ediliyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Mart 2025 Altın fiyatları alış satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 07:48 Güncelleme: 31.03.2025 - 07:51
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        1

        Altın fiyatları 30 Mart Pazar günü yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 798 liradan, çeyrek altın ise 6 bin 210 liradan işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Mart 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.798,1410

        Satış: 3.798,7760

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        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.106,42

        Satış: 3.107,25

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.076,9600

        Satış: 6.210,8900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.307,8300

        Satış: 24.767,5800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 25.087,00

        Satış: 25.226,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 12.107,54

        Satış: 12.412,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 24.290,98

        Satış: 24.749,22

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 25.042,76

        Satış: 25.676,27

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.101,07

        Satış: 3.015,27

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.509,74

        Satış: 3.691,17

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 62.324,00

        Satış: 62.932,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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