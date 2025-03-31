Altın fiyatları 30 Mart Pazar günü yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi kararını uygulamaya koymasının ardından, ticaret savaşının genişlemesine dair endişeler yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 798 liradan, çeyrek altın ise 6 bin 210 liradan işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 31 Mart 2025 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu…