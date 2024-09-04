Altın fiyatları 4 Eylül 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine paralel olarak inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Ons altın fiyatı güne 2 bin 495 TL'den başladı. Yatırımcısına alım fırsatı veren gram altın fiyatı ise bugün 2 bin 724 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 4 Eylül 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…
Altın fiyatları son durum haftanın üçüncü işlem günü için araştırılıyor. Fed'in faiz indirimine gideceği yönünde beklentiler olması nedeniyle geçtiğimiz hafta altın fiyatları yükseliş yaşamıştı. Ancak Eylül ayının ilk haftasında ONS yükselişe ara verdi, gram altın da rotasını aşağı kırdı. Altın yatırımcısı, 18 Eylül'de açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verilerine göre bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 4 Eylül 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın, 4 Eylül Çarşamba günü 2 bin 725 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 361 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
2.725,5780
2.725,9940
ALTIN/ONS FİYATI
2.495,4800
2.495,8100
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.361,3300
4.457,4200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
17.446,6900
17.776,1000
YARIM ALTIN FİYATI
8.692,36
8.911,42
ZİYNET ALTINI FİYATI
17.439,21
17.768,34
ATA ALTIN FİYATI
18.408,01
18.876,91
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
2.539,77
2.685,74