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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 4 EYLÜL 2024: Bugün Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları 4 Eylül 2024: Bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine paralel olarak inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Ons altın fiyatı güne 2 bin 495 TL'den başladı. Yatırımcısına alım fırsatı veren gram altın fiyatı ise bugün 2 bin 724 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 4 Eylül 2024 Altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 07:20 Güncelleme: 04.09.2024 - 10:41
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        1

        Altın fiyatları son durum haftanın üçüncü işlem günü için araştırılıyor. Fed'in faiz indirimine gideceği yönünde beklentiler olması nedeniyle geçtiğimiz hafta altın fiyatları yükseliş yaşamıştı. Ancak Eylül ayının ilk haftasında ONS yükselişe ara verdi, gram altın da rotasını aşağı kırdı. Altın yatırımcısı, 18 Eylül'de açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmış durumda. Peki, Kapalı Çarşı ve serbest piyasa verilerine göre bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, gram altın fiyatı kaç TL? İşte 4 Eylül 2024 Cumhuriyet, ons, tam, yarım çeyrek ve gram altın fiyatları...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın, 4 Eylül Çarşamba günü 2 bin 725 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 361 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        2.725,5780

        2.725,9940

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.495,4800

        2.495,8100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        4.361,3300

        4.457,4200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        17.446,6900

        17.776,1000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        8.692,36

        8.911,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        17.439,21

        17.768,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        18.408,01

        18.876,91

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        2.539,77

        2.685,74

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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