Atlın güne düşüşle başladı! İşte 2 Aralık 2025 ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (FED) aralık ayında faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentilerle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Ons altın pazartesi günü 4.256 doları aşarak beş haftanın zirvesine çıktı. Değerli metal, gelen kar satışlarıyla birlikte haftanın ikinci işlem gününe ise düşüşle başladı. Altının ons fiyatı 4 bin 210 dolara kadar geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 2 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu!
Altın, Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerle yükselişe geçmişti. Altının ons fiyatı pazartesi günü 4.256 doları aşarak beş haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Ons altından destek alan gram altın da yeni haftaya değer kazanarak başlamıştı. Ancak gelen kar satışlarıyla değerli metal geriledi. Altın fiyatları 2 Aralık 2025 Salı gününe düşüşle başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.755,6070
Satış: 5.756,3580
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.217,28
Satış: 4.218,41
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.208,9700
Satış: 9.411,6500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.834,7500
Satış: 37.530,5700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.592,00
Satış: 37.994,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.360,76
Satış: 18.823,80
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.836,63
Satış: 37.532,48
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.474,29
Satış: 39.454,37
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.178,70
Satış: 4.291,51
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.261,07
Satış: 5.521,64
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.633,00
Satış: 94.838,00