Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU 2 ARALIK 2025: Altın güne düşüşle başladı! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Atlın güne düşüşle başladı! İşte 2 Aralık 2025 ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış-satış fiyatları

        Altın fiyatları, ABD Merkez Bankasının (FED) aralık ayında faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentilerle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Ons altın pazartesi günü 4.256 doları aşarak beş haftanın zirvesine çıktı. Değerli metal, gelen kar satışlarıyla birlikte haftanın ikinci işlem gününe ise düşüşle başladı. Altının ons fiyatı 4 bin 210 dolara kadar geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 2 Aralık 2025 altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 07:53 Güncelleme: 02.12.2025 - 07:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın, Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerle yükselişe geçmişti. Altının ons fiyatı pazartesi günü 4.256 doları aşarak beş haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Ons altından destek alan gram altın da yeni haftaya değer kazanarak başlamıştı. Ancak gelen kar satışlarıyla değerli metal geriledi. Altın fiyatları 2 Aralık 2025 Salı gününe düşüşle başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.755,6070

        Satış: 5.756,3580

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.217,28

        Satış: 4.218,41

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.208,9700

        Satış: 9.411,6500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.834,7500

        Satış: 37.530,5700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.592,00

        Satış: 37.994,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.360,76

        Satış: 18.823,80

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.836,63

        Satış: 37.532,48

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.474,29

        Satış: 39.454,37

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.178,70

        Satış: 4.291,51

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.261,07

        Satış: 5.521,64

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.633,00

        Satış: 94.838,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Elektrikli Skuter için yeni kararlar Resmi Gazete'de
        Elektrikli Skuter için yeni kararlar Resmi Gazete'de
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Sağanak yağmur, sis ve pus uyarısı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Vladimir Putin: İnisiyatif Rus ordusunda
        Vladimir Putin: İnisiyatif Rus ordusunda
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek