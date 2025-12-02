Altın, Fed’in faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerle yükselişe geçmişti. Altının ons fiyatı pazartesi günü 4.256 doları aşarak beş haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Ons altından destek alan gram altın da yeni haftaya değer kazanarak başlamıştı. Ancak gelen kar satışlarıyla değerli metal geriledi. Altın fiyatları 2 Aralık 2025 Salı gününe düşüşle başladı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2 Aralık 2025 güncel altın fiyatları…