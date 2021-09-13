Son haftalarda aşağı yönlü hareketiyle dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın, çeyrek altın, tam altının güncel fiytaları merak konusu oldu. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar canlı altın fiyatlarını düzenli olarak takip ediyor. Güncel piyasalarda gram altın 486,29 liradan işlem görürüken çeyrek altının 795,22 liradan işlem gördüğü biliniyor. Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 13 Eylül 2021 güncel altın fiyatları