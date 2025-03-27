Altın fiyatları yükselişe geçti! 28 Mart bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları güncel alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen tüm araçların ülkeye girişinde yüzde 25 ek vergi uygulanacağını açıklamasıyla birlikte yükselişe geçti. Gram altın, saat 15.30 itibarıyla 3 bin 732 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, 28 Mart 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
Canlı altın fiyatları 28 Mart 2025 Cuma yani haftanın dördüncü iş günü için araştırılıyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları ABD ekseninde hareket ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, otomobillere ek gümrük vergisini açıkladı. ABD dışından ABD'ye giriş yapacak olan tüm araçlara yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanacak. Altın fiyatları da bu ana neden başlığı altında yükselişe geçti. İşte 28 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3688 liradan başladı. Saat 17.30 itibariyle gram 3.718,68 liradan işlem geçiyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış:3.718,68
Satış: 3.722,12
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.957,0910
Satış: 6.088,1001
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.055,64
Satış: 3.056,10
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23.883,1500
Satış: 24.333,8300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.393,00
Satış: 24.529,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.905,11
Satış: 12.205,27
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 23.883,65
Satış: 24.334,41
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 24.808,34
Satış: 25.429,35
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.041,53
Satış: 2.945,96
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.412,25
Satış: 3.589,89
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 60.582,00
Satış: 61.192,00