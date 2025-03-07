Hafta sonu canlı altın fiyatları hareketlendi. Gram, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde yaşanan değişimler, küresel piyasalardaki gelişmelere göre şekilleniyor. En son çeyrek altın 5.461,70 TL’den alınırken, 5.582,46 TL’ye satılmıştı. Peki 8 Mart Cumartesi altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış ve satış tablosu