Altın fiyatları bugün yükselişte! 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları 1 Şubat 2025 Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Altın yatırımcıları son günlerde altın günlerini yaşıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana rekor serisine devam eden altın güçlü yükseliş gösterdi. Fed'in faizi sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın geleceğe yönelik değerlendirmeleriyle birlikte altın rekor kırmaya başladı. Altının gram fiyatı, şu sıralar 3 bin 223 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 1 Şubat 2025 Canlı altın fiyatları alış satış tablosu…
Anlık ve canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi sabit tutması ve Fed Başkanı Powell'ın geleceğe yönelik değerlendirmeleri sonrası altın rekor kırmaya başladı. Fed Başkanı Powell, faizi verilere göre ayarlayacaklarını ve acele etmeyeceklerini belirtti. Küresel piyasalarda güç kazanan dolar da altının yükselmesine neden oldu. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 1 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3235 lira oldu. Çeyrek altın ise 5177 TL oldu.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.236,9730
Satış: 3.236,1770
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.804,3900
Satış: 2.805,9000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.174,7100
Satış: 5.288,9500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.698,5000
Satış: 21.090,9500
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.917,00
Satış: 21.031,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.305,13
Satış: 10.565,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.674,87
Satış: 21.066,28
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 21.223,65
Satış: 21.756,40
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.738,99
Satış: 2.593,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.921,37
Satış: 3.074,96
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 51.882,00
Satış: 52.391,00