        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI CANLI! Altın hareketlendi! 19 Ekim bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hareketlendi! 19 Ekim bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hareketliliği hafta sonu devam ediyor. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları grafiği sürekli değişirken alım satım yapacak vatandaşlar güncel rakamları merak ediyor. Yatırımcılar, ABD'deki banka krizi ve FED'in faiz indirimi sinyalleriyle altına yöneliyor. Hafta başından itibaren rekor tazeleyen altında ons 4,359 dolardan işlem gördü. Öte yandan çeyrek altın fiyatı 9.134 TL'den alıcı buldu. Peki 19 Ekim bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, güncel ve canlı altın fiyatları son durum

        Giriş: 18.10.2025 - 08:06 Güncelleme: 19.10.2025 - 00:05
        1

        19 Ekim altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle merak ediliyor. Bu haftanın başından itibaren küresel piyasalarda altın fiyatı tarihin en yüksek seviyelerine çıkmıştı. Altın fiyatları ekonomik belirsizlikler, döviz kurları, küresel faiz politikaları ve yatırımcı algılarıyla doğrudan etkileşim içinde seyrediyor. Peki, 19 Ekim 2025 bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.249,47

        Satış: 4.254,17

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.726,23

        Satış: 5.724,34

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.162,45

        Satış: 9.364,20

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36,649,80

        Satış: 37,342,36

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 39,668,00

        Satış: 40.685,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.357,54

        Satış: 4.560,26

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.744,02

        Satış: 19,216,42

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 37,605,25

        Satış: 38,315,31

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 98,804,00

        Satış: 101.557,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 40,781,10

        Satış: 41,818,20

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.551,50

        Satış: 5.914,23

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
