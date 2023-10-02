Altın haftaya yatay seyirde başladı! 2 Ekim çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 2 Ekim Pazartesi gününe yatay yönlü seyirde başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde günün ilk saatleriyle birlikte "Gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları bugün en kadar?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edenler için güncel fiyatları haberimizde derledik. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Ekim alış - satış tablosu...
ALTIN FİYATLARI 2 EKİM... Altın fiyatları 2 Ekim Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Hemen belirtelim ki gram altın bin 630 lira, çeyrek altın ise 2 bin 660 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte merak edilip araştırılan güncel altın fiyatları 2 Ekim alış satış tablosu...
GRAM ALTIN FİYATI
1.627,29
1.627,65
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.848,25
1.849,00
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.603,66
2.661,20
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.414,64
10.612,26
YARIM ALTIN FİYATI
5.191,05
5.322,41
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.414,64
10.612,26
ATA ALTIN FİYATI
11.069,44
11.345,65
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
928,42
1.106,96
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.522,93
1.615,32