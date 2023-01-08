ALTIN FİYATLARI 8 Ocak Pazar yani haftanın son iş gününde piayasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları 8 Ocak alış - satış tablosu...

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