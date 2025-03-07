Altın fiyatları son durum: 7 Mart tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para?
Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Kapalıçarşı'da yatırım seçenekleri arasında en güvenli liman olarak görülen altında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın piyasasında belirleyici rol oynuyor. Son bir haftada gündemdeki gelişmelerle yaşanan düşüşle birlikte gram altın en son 3.400 lira seviyelerini gördü. Peki, 7 Mart 2025 bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bilgisi
Haftanın beşinci gününde canlı altın fiyatları hareketlendi. Gram, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde yaşanan değişimler, küresel piyasalardaki gelişmelere göre şekilleniyor. En son çeyrek altın 5.477,10 TL’den alınırken, 5.598,08 TL’ye satılırken Cumhuriyet altını ise 22.323,86 TL’den işlem gördü. Peki 7 Mart tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları son durum
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.409,3300
Satış: 3.409,7170
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.454,9600
Satış: 5.574,6400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.818,6600
Satış:22.230,4400
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.909,8600
Satış: 2.913,2000
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış:3.144,47
Satış: 3.314,40
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 22.478,00
Satış: 22.643,00
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.829,75
Satış: 23.402,00
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.876,55
Satış: 2.757,79
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 55.849,00
Satış: 56.495,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.814,73
Satış: 22.226,13