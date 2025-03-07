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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı son durum: 7 Mart tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları son durum: 7 Mart tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para?

        Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler takip ediliyor. Kapalıçarşı'da yatırım seçenekleri arasında en güvenli liman olarak görülen altında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın piyasasında belirleyici rol oynuyor. Son bir haftada gündemdeki gelişmelerle yaşanan düşüşle birlikte gram altın en son 3.400 lira seviyelerini gördü. Peki, 7 Mart 2025 bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 07:35 Güncelleme: 07.03.2025 - 07:35
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        1

        Haftanın beşinci gününde canlı altın fiyatları hareketlendi. Gram, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde yaşanan değişimler, küresel piyasalardaki gelişmelere göre şekilleniyor. En son çeyrek altın 5.477,10 TL’den alınırken, 5.598,08 TL’ye satılırken Cumhuriyet altını ise 22.323,86 TL’den işlem gördü. Peki 7 Mart tam, yarım, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç para? İşte canlı altın fiyatları son durum

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.409,3300

        Satış: 3.409,7170

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.454,9600

        Satış: 5.574,6400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.818,6600

        Satış:22.230,4400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.909,8600

        Satış: 2.913,2000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış:3.144,47

        Satış: 3.314,40

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.478,00

        Satış: 22.643,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.829,75

        Satış: 23.402,00

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.876,55

        Satış: 2.757,79

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.849,00

        Satış: 56.495,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.814,73

        Satış: 22.226,13

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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