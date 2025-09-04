Habertürk
Habertürk
        ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 4 EYLÜL 2025: Altın rekor seviyeden geriledi! Bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor seviyeden geriledi! 4 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle değer kazanan altın fiyatları, rekor serisine dün de devam etti. Altının ons fiyatı dün 3 bin 565 dolara yükselerek rekor tazeledi. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın da 4 bin 700 TL'yi aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı. Haftanın dördüncü işlem gününde ise altın rekor seviyeden geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 04.09.2025 - 07:52 Güncelleme: 04.09.2025 - 07:53
        1

        Fed’in 17 Eylül’deki toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu beklenti de altın fiyatlarını yukarı yönlü ivmelendiriyor. Aynı zamanda ABD’de Donald Trump yönetiminin Fed’e dönük müdahaleleri, tarife belirsizlikleri ve dünya genelinde altına olan talebin artması gibi faktörler de değerli metali destekliyor. Dün altının ons fiyatı 3 bin 565 dolara yükselerek rekor tazelerken, gram altın da 4 bin 700 TL’yi aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ancak bugün altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme yaşandı. İşte 4 Eylül 2025 Perşembe 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.672,7940

        Satış: 4.673,2840

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.531,07

        Satış: 3.532,21

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.476,4700

        Satış: 7.640,8200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 29.905,8800

        Satış: 30.469,8100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 30.378,00

        Satış: 30.626,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 14.905,19

        Satış: 15.280,33

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 29.903,83

        Satış: 30.467,20

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 31.178,78

        Satış: 31.956,39

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.557,21

        Satış: 3.555,88

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.250,97

        Satış: 4.481,28

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 75.665,00

        Satış: 76.447,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
