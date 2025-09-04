Altın rekor seviyeden geriledi! 4 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle değer kazanan altın fiyatları, rekor serisine dün de devam etti. Altının ons fiyatı dün 3 bin 565 dolara yükselerek rekor tazeledi. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın da 4 bin 700 TL'yi aşarak tarihi zirve seviyesine ulaştı. Haftanın dördüncü işlem gününde ise altın rekor seviyeden geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Fed’in 17 Eylül’deki toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu beklenti de altın fiyatlarını yukarı yönlü ivmelendiriyor. Aynı zamanda ABD’de Donald Trump yönetiminin Fed’e dönük müdahaleleri, tarife belirsizlikleri ve dünya genelinde altına olan talebin artması gibi faktörler de değerli metali destekliyor. Dün altının ons fiyatı 3 bin 565 dolara yükselerek rekor tazelerken, gram altın da 4 bin 700 TL’yi aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ancak bugün altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme yaşandı. İşte 4 Eylül 2025 Perşembe 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.672,7940
Satış: 4.673,2840
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.531,07
Satış: 3.532,21
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.476,4700
Satış: 7.640,8200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 29.905,8800
Satış: 30.469,8100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 30.378,00
Satış: 30.626,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.905,19
Satış: 15.280,33
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 29.903,83
Satış: 30.467,20
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 31.178,78
Satış: 31.956,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.557,21
Satış: 3.555,88
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.250,97
Satış: 4.481,28
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 75.665,00
Satış: 76.447,00