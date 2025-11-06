Altın fiyatları 6 Kasım 2025 Perşembe gününe ufak çaptaki değer artışıyla başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler ‘’Bugün Cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Saat 07.55 itibarıyla gram altın 5 bin 399 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 8 bin 827 liradan alıcı buluyor. İşte 6 Kasım 2025 altın fiyatları güncel alış - satış rakamları!