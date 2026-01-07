Habertürk
        ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP 7 OCAK: Altın yükselişini sürdürüyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın yükselişini sürdürüyor! 7 Ocak 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        ABD'nin Maduro operasyonunun yarattığı tansiyon altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Ons altın haftanın ikinci işlem gününe 4 bin 455 dolar, gram altın ise 6 bin 165 TL seviyesinde başladı. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer kazanan gram altın, salı sabahı itibarıyla haftalık bazda yüzde 2,85 getiri sağladı. Kapalıçarşı'da fiziki gram altının satış fiyatı 6.410 TL'yi geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 7 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        07.01.2026 - 00:05
        1

        Altın fiyatları, ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği askeri operasyonun ardından haftaya yükselişle başladı. Jeopolitik gerilimlerin artmasıyla yatırımcılar güvenli liman varlıklara yönelirken, altının ons fiyatı dün yüzde 2 artışla 4 bin 439 dolara ulaştı. Haftanın ikinci işlem gününde ise ons altın 4 bin 467 dolar seviyesinde seyrediyor. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın da 6 bin 182 TL’den işlem görüyor. İşte 7 Ocak 2026 Çarşamba 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.182,0750

        Satış: 6.182,8360

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.466,30

        Satış: 4.467,35

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.891,6100

        Satış: 10.109,2800

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.565,2800

        Satış: 40.312,0900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.277,00

        Satış: 41.602,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.715,55

        Satış: 20.212,56

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 39.554,70

        Satış: 40.301,49

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.682,68

        Satış: 42.742,28

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.496,18

        Satış: 4.648,59

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.776,79

        Satış: 6.043,32

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 102.875,00

        Satış: 104.083,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
