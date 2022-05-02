2 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatlarında süren hareketlilik yatırımcıları heyecanlandırmıştı. Dalgalanmalar yaşayan altın fiyatlarındaki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Piyasalar Ramazan Bayramı öncesinde durgunlaşırken 2 Mayıs Pazartesi itibarıyla altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum araştırılıyor. Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve küresel büyümeye dair kaygıların devam ettiğini açıkladı. İşte, altın fiyatları canlı takip ekranı ve güncel alış ve satış fiyatları...

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