Güncel altın fiyatları 25 Ağustos 2024: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın son gününde de araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası rotayı yukarı çeviren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons altın, tekrar 2500 bandının üzerine yerleşirken; gram altın fiyatı ise 2.744 TL alış ve 2.745 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 25 Ağustos 2024 Pazar güncel altın fiyatları son durum…
İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen altın fiyatları hareketli grafik çizmeye devam ediyor. Bu durum da alış satış değerleri üzerinde etkili oluyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali sonrası ‘’25 Ağustos 2024 Pazar bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?’’ sorusu yanıt arıyor. Anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 07.45 itibarıyla 2.744 TL liradan, cumhuriyet altını ise 17.563 liradan işlem görüyor. İşte 25 Ağustos 2024 Pazar güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın bugün 2 bin 745 liradan, çeyrek altın ise 4,390 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.744,29
Satış: 2.745,10
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.511,99
Satış: 2.513,20
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.390,86
Satış: 4.488,24
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.754,29
Satış: 8.976,47
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.563,46
Satış: 17.898,04
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.474,38
Satış: 18.939,89
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.542,37
Satış: 2.681,97