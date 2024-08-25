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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları canlı takip ekranı: 25 Ağustos 2024 Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Güncel altın fiyatları 25 Ağustos 2024: Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı takip ekranı haftanın son gününde de araştırılıyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası rotayı yukarı çeviren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Ons altın, tekrar 2500 bandının üzerine yerleşirken; gram altın fiyatı ise 2.744 TL alış ve 2.745 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 25 Ağustos 2024 Pazar güncel altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 07:54 Güncelleme: 25.08.2024 - 07:54
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        1

        İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen altın fiyatları hareketli grafik çizmeye devam ediyor. Bu durum da alış satış değerleri üzerinde etkili oluyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi sinyali sonrası ‘’25 Ağustos 2024 Pazar bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?’’ sorusu yanıt arıyor. Anlık rakamlara göre; gram altın bugün saat 07.45 itibarıyla 2.744 TL liradan, cumhuriyet altını ise 17.563 liradan işlem görüyor. İşte 25 Ağustos 2024 Pazar güncel altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın bugün 2 bin 745 liradan, çeyrek altın ise 4,390 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.744,29

        Satış: 2.745,10

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.511,99

        Satış: 2.513,20

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.390,86

        Satış: 4.488,24

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.754,29

        Satış: 8.976,47

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.563,46

        Satış: 17.898,04

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.474,38

        Satış: 18.939,89

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.542,37

        Satış: 2.681,97

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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