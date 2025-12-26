Altın rekor tazeledi! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları 26 Aralık 2025 Cuma günü de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sarı metal, güvenli liman talebi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gideceği yönündeki artan beklentilerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Haftanın son işlem gününde altın rekor tazeledi. Spot altın, ons başına 4.530,60 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Küreselde ons altının kırdığı rekorların ardından Türkiye'de de altının gram fiyatı rekor kırdı. Gram altın 6 bin 200 lirayı aştı. İşte 26 Aralık 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu!
Anlık ve canlı altın fiyatları 26 Aralık 2025 alış-satış tablosu haftanın son işlem gününde alım satım yapmak isteyenler tarafından inceleniyor. Altın, güvenli liman talebi ve Fed'in faiz indirimi beklentileriyle rekor kırdı. Günün erken saatlerinde spot altın, ons başına 4.530 dolar seviyesine yükseldi. Yurt içinde ise gram altın 6 bin 200 lirayı geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.216,1690
Satış: 6.217,0790
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.520,87
Satış: 4.522,79
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.945,8700
Satış: 10.164,9200
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.783,4800
Satış: 40.535,3600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 39.972,00
Satış: 40.745,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.822,21
Satış: 20.321,84
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.768,69
Satış: 40.519,39
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.194,71
Satış: 42.242,19
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.432,09
Satış: 4.572,50
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.672,65
Satış: 5.932,11
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 99.774,00
Satış: 101.549,00