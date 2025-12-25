TOKİ kura çekimi takvimi 2025: TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, il il kura tarihleri açıklandı mı?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından gözler Yüzyılın Konut Projesi kura takvimine çevrildi. Ev sahibi olma hayaliyle başvuru yapan vatandaşlar, 1+1 ve 2+1 konutların hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Noter huzurunda ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası, canlı olarak yayınlanacak. Peki, TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanaca, il bazında TOKİ kura tarihleri belli oldu mu? İşte, TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi hakkında bilgiler...
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI SONA ERDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı.
Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık'ta; Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erdi.
Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler 1+1 ve 2+1 evlerin hak sahiplerini belirlemek için yapılacak kura çekimine çevrildi.
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ kura çekimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Yaklaşık iki ay sürecek çekilişler, 27 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.
İL BAZINDA TOKİ KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Kura çekilişleri, illerin konut sayılarına ve başvuru yoğunluğuna göre il bazlı olarak gerçekleştirilecek. Her ilin kura çekiliş tarihi ve saati, TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.
İl Bazlı Kura Takvimi paylaşıldığında haberimiz güncellenecektir.
NOTER HUZURUNDA YAPILACAK
Hak sahibi belirleme kurası, noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek olup canlı olarak izlenebilecek.
TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura sonuçları, çekilişler tamamlandıktan hemen sonra erişime açılacak.
Kura çekilişleri tamamlanan her il ve projenin sonuçları, en kısa sürede sisteme yüklenecek. Böylece 1+1 ve 2+1 evlerin hak sahipleri belli olacak.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlanacak. TOKİ başvuru sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulanabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?
Projede, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi dikkate alınarak konut sayıları belirlendi.
Bu kapsamda en fazla konutun inşa edileceği ilk 5 şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı şöyle:
"Adana'da 12 bin 292, Adıyaman'da 6 bin 620, Afyonkarahisar'da 4 bin 370, Ağrı'da 2 bin 840, Aksaray'da 2 bin 476, Amasya'da 2 bin 601, Ankara'da 30 bin 823, Antalya'da 13 bin 213, Ardahan'da 619, Artvin'de 1020, Aydın'da 7 bin 123, Balıkesir'de 7 bin 548, Bartın'da 1240, Batman'da 3 bin 810, Bayburt'ta 723, Bilecik'te 1419, Bingöl'de 2 bin 72, Bitlis'te 2 bin 363, Bolu'da 1950, Burdur'da 2 bin 208, Bursa'da 17 bin 225, Çanakkale'de 3 bin 376, Çankırı'da 1753, Çorum'da 2 bin 867, Denizli'de 6 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 165, Düzce'de 2 bin 470, Edirne'de 2 bin 530, Elazığ'da 3 bin 685, Erzincan'da 1760, Erzurum'da 4 bin 905, Eskişehir'de 6 bin 25, Gaziantep'te 13 bin 890, Giresun'da 1576, Gümüşhane'de 926, Hakkari'de 1557, Hatay'da 12 bin 639, Iğdır'da 1200, Isparta'da 2 bin 889, İstanbul'da 100 bin, İzmir'de 21 bin 20, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Karabük'te 1600, Karaman'da 1550, Kars'ta 1730, Kastamonu'da 2 bin 380, Kayseri'de 7 bin 562, Kilis'te 1170, Kırıkkale'de 1689, Kırklareli'nde 2 bin 255, Kırşehir'de 1633, Kocaeli'nde 10 bin 340, Konya'da 15 bin, Kütahya'da 3 bin 592, Malatya'da 9 bin 609, Manisa'da 7 bin 229, Mardin'de 5 bin 357, Mersin'de 8 bin 190, Muğla'da 6 bin 197, Muş'ta 2 bin 142, Nevşehir'de 2 bin 68, Niğde'de 2 bin 604, Ordu'da 3 bin 334, Osmaniye'de 2 bin 990, Rize'de 2 bin 42, Sakarya'da 6 bin 633, Samsun'da 6 bin 397, Siirt'te 1527, Sinop'ta 947, Sivas'ta 3 bin 904, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Şırnak'ta 1492, Tekirdağ'da 6 bin 865, Tokat'ta 3 bin 392, Trabzon'da 3 bin 734, Tunceli'de 775, Uşak'ta 2 bin 464, Van'da 6 bin 803, Yalova'da 1805, Yozgat'ta 2 bin 858 ve Zonguldak'ta 1872."
En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.