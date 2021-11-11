ALTIN FİYATLARI 11 Kasım Perşembe günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Bilindiği üzere dolar TL kurundaki yukarı yönlü seyrinde etkisiyle birlikte altın fiyatları da yükselişe geçti. Peki bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları alış ve satış fiyatları...