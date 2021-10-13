ALTIN FİYATLARI 13 Ekim Çarşamba günü yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Hafta başından beri dolar TL kurunda yaşanan yukarı yönlü seyrin de etkisiyle birlikte çeyrek ve gram altın fiyatları yükselişe geçti. Saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre çeyrek altın 836 lira, gram altın ise 413 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları son dakika alış satış ekranı...