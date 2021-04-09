ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini söyledi.

Powell'ın açıklamaları sonrası dün yüzde 1,62'ye kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün tekrar yüzde 1,67'ye çıkarak altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden oldu.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyata Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek konumuna geldiğini ifade etti.