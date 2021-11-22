ALTIN FİYATLARI 22 Kasım Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe aşağı yönlü seyirle başladı. Fiyatlarda uzun süredir yaşanan yükseliş sonrası kaydedilen düşüş sonrası başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte 22 Kasım altın fiyatları....