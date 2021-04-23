Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 23 Nisan Cuma yani haftanın son işlem gününde başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki altın fiyatları bugün yani 23 Nisan Cuma gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları güncel alış - satış ekranı...