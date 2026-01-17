Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 17 Ocak 2026 bugün tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Son piyasalar verilerine göre gram altın Türkiye’de yaklaşık 6353 TL civarında işlem görüyor ve bu, önceki haftalara göre güçlü bir seviye olarak değerlendiriliyor. Ancak yerel piyasalarda günlük dalgalanmalar da söz konusu. Yani kısa vadede bazen yatay veya hafif iniş de yaşanabiliyor. Peki, 17 Ocak 2026 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar