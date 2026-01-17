Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 17 Ocak 2026 bugün tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hafta sonu yükselişte! 17 Ocak 2026 bugün tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları hareketliliği 17 Ocak tarihinde devam ediyor. Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları takip edilirken alım satım yapmak isteyenler ''Altın fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Fed politikalarına ilişkin beklentiler ve doların güçlenmesi altın fiyatlarında geri çekilmeye yol açarken, gram altın en son 6 bin 353 TL seviyesinde tutundu. Peki 17 Ocak 2026 bugün tam, ata, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları alış-satış tablosunda son durum

        Giriş: 17.01.2026 - 08:18 Güncelleme: 17.01.2026 - 08:20
        1

        Canlı altın fiyatları yakından takip ediliyor. Son piyasalar verilerine göre gram altın Türkiye’de yaklaşık 6353 TL civarında işlem görüyor ve bu, önceki haftalara göre güçlü bir seviye olarak değerlendiriliyor. Ancak yerel piyasalarda günlük dalgalanmalar da söz konusu. Yani kısa vadede bazen yatay veya hafif iniş de yaşanabiliyor. Peki, 17 Ocak 2026 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.353,42

        Satış: 6.354,21

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.163,75

        Satış: 10.387,35

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.577,20

        Satış: 4.578,09

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40,655,00

        Satış: 41.422,34

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 41.664,00

        Satış: 41, 894,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.267,40

        Satış: 20.778,26

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.655,00

        Satış: 41.422,34

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 42.358,05

        Satış: 43,434,37

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.529,47

        Satış: 4.677,80

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.831,69

        Satış: 6.086,85

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 103,853,00

        Satış: 104,831,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
