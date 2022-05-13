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Altın fiyatları hareketlendi! 13 Mayıs güncel altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları bugün hareketli seyrediyor. Yatırımcılar altın fiyatları ne kadar? Sorusuna yanıt arıyorlar. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 17:00 sularında düşüşe geçti. Altın gram fiyatı bugün 917,10 liradan alıcı buluyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 900,7 liradan tamamladı. İşte 13 Mayıs 2022 Cuma güncel altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın fiyatları canlı kuru...

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    SON DAKİKA | Hafta sonu öncesi altın fiyatlarında SÜRPRİZ! 13 Mayıs 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları CANLI

    Altın fiyatları haftanın son iş gününde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamıştı. 13 Mayıs Cuma gününe yükselişle başlayan altın fiyatları kapanışta düşüşe geçti. İşte 13 Mayıs 2022 Cuma günü güncel altın fiyatları canlı kuru...

    13 MAYIS ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin beklentileri aşması ile düşüş eğiliminde hareket ederek, yüzde 1,7 azalışla 1.821,9 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 0,3 artışla 1.827,3 dolardan işlem görüyor.

    Analistler, devam eden jeopolitik riskler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri ve son açıklanan makroekonomik verilerin gelecek dönem enflasyon beklentilerini artırdığını bildirdi.

    Artan enflasyonist endişelerin merkez bankalarını daha sıkı para politikalarına zorlayacağı öngörülerinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

    Analistler, veri gündeminde ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.850 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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    SON DAKİKA | Hafta sonu öncesi altın fiyatlarında SÜRPRİZ! 13 Mayıs 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları CANLI

    GRAM ALTIN FİYATI

    911,29

    917,63

    CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 03
    SON DAKİKA | Hafta sonu öncesi altın fiyatlarında SÜRPRİZ! 13 Mayıs 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları CANLI

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    897,50

    897,67

    CANLI SPOT ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 04
    SON DAKİKA | Hafta sonu öncesi altın fiyatlarında SÜRPRİZ! 13 Mayıs 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları CANLI

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.813,52

    1.813,94

    CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 05
    SON DAKİKA | Hafta sonu öncesi altın fiyatlarında SÜRPRİZ! 13 Mayıs 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları CANLI

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    1.436,15

    1.467,87

    CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 06
    SON DAKİKA | Hafta sonu öncesi altın fiyatlarında SÜRPRİZ! 13 Mayıs 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları CANLI

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    5.743,97

    5.852,83

    CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 07
    SON DAKİKA | Hafta sonu öncesi altın fiyatlarında SÜRPRİZ! 13 Mayıs 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları CANLI

    YARIM ALTIN FİYATI

    2.862,63

    2.934,89

    CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • 08
    SON DAKİKA | Hafta sonu öncesi altın fiyatlarında SÜRPRİZ! 13 Mayıs 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları CANLI

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    5.743,97

    5.852,83

    CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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